"Em 10 meses, este é o terceiro processo negocial que Israel destrói"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 19min

Tiago André Lopes critica o “silêncio” da Europa e a posição do Paquistão, mediador do conflito entre EUA e o Irão, perante os “ataques numa escala absurda” de Israel contra o Líbano, horas depois do anúncio de um cessar-fogo.