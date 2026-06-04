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Elevador da Glória. Família de vítima quer um milhão e chama Zelensky a depor. Pode o tribunal obrigar o presidente da Ucrânia a testemunhar?
Paulo Saragoça da Matta
Há 2h e 29min

A família de uma das vítimas do acidente do Elevador da Glória exige um milhão de euros à Carris. No mesmo processo, Zelensky é chamado a depor, porque foi um dos líderes mundiais a apresentar publicamente as condolências às famílias, mesmo estando a liderar um país em guerra. Para os autores do processo, declarações como esta mostram a excecionalidade deste acidente. Motivo para a conversa com Paulo Saragoça da Matta, advogado e comentador da CNN Portugal. “Um tribunal português não pode obrigar um chefe de Estado estrangeiro a depor”, reage, explicando o conceito de testemunha.

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