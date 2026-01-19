Eleitores associam informação da Tracking Poll à sua ideia "para tomarem uma decisão" mas "conseguem fazê-lo sem influência dos dados recolhidos"
Diretor da CNN Portugal
Há 40 min
Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, reflete sobre o papel da Tracking Poll da TVI/CNN Portugal na campanha presidencial, nomeadamente na alteração do sentido de voto dos portugueses, que, recorda, "têm informação suficiente para tomar em consciência a sua decisão quando vão votar, sem esta ser apenas influenciada pela informação recolhida".