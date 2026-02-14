"Elas eram muito novinhas": mordomo de Epstein tentou vender livro com contactos das vítimas
Há 1h e 32min

O antigo mordomo de Jeffrey Epstein tentou vender um livro alegadamente criado pelo próprio abusador sexual condenado a um agente infiltrado do FBI, numa operação secreta, em 2009. Alfredo Rodríguez, que trabalhava em Palm Beach, acreditava que estava a vender o livro de Epstein, que continha os contactos das vítimas do predador sexual, a um advogado. No vídeo da reunião, divulgado nos ficheiros Epstein, Rodríguez explica o envolvimento de Ghislaine Maxwell.

