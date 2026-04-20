Eis a prova do androide que correu uma meia-maratona mais rápido do que qualquer humano

Há 1h e 11min

Há um ano, estavam atrás dos rivais humanos. Mas, este domingo, um androide superou todos os outros concorrentes ao correr uma meia maratona mais rápido até do que o humano mais rápido.

Lightning, um robô corredor desenvolvido pela fabricante chinesa de smartphones Honor, completou a corrida de 21 quilómetros em Pequim nuns impressionantes 50 minutos e 26 segundos, batendo o recorde mundial humano em mais de seis minutos.

O recorde humano - de 57 minutos e 20 segundos - pertence ao corredor ugandense Jacob Kiplimo, segundo a World Athletics.

Balançando os antebraços curtos para manter o equilíbrio, o humanoide vermelho-vivo, com 1,69 m de altura, não demonstrou qualquer sinal de que precisaria de abrandar o ritmo ao cruzar a meta.