"É uma espécie de marketing de guerra": Rússia lançou ataque contra a Ucrânia para "mostrar" ao mundo uma das suas armas mais avançadas
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 2h e 0min
Tiago André Lopes analisa o ataque russo lançado durante a noite de quinta para sexta contra Kiev e Lviv. “O alvo escolhido não é inocente - foi uma reserva de gás que também serve a Europa”, sublinha o comentador