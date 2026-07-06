"É uma demonstração de força": por que a Rússia intensificou os ataques antes da cimeira da NATO

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 22min

Os ataques russos voltaram a intensificar-se antes da cimeira da NATO. O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes considera que Moscovo procura aumentar a pressão sobre os aliados da Ucrânia e analisa o impacto que esta ofensiva pode ter no plano militar e diplomático.