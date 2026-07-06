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"É uma demonstração de força": por que a Rússia intensificou os ataques antes da cimeira da NATO
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 22min

Os ataques russos voltaram a intensificar-se antes da cimeira da NATO. O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes considera que Moscovo procura aumentar a pressão sobre os aliados da Ucrânia e analisa o impacto que esta ofensiva pode ter no plano militar e diplomático.

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