"É uma boa altura para se conhecer o meu legado à frente da PJ". Luís Neves reage a comissão de inquérito do Chega

Há 46 min

Minutos depois de o presidente do Chega, André Ventura, ter anunciado uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso de Luís Neves, o atual ministro da Administração Interna e antigo diretor nacional da Polícia Judiciária reagiu aos jornalistas. A polémica com o governante começou com as notícias sobre a sua relação com o empreiteiro que se tornou seu amigo depois de ter trabalho para a PJ.

“Se sentisse que não tinha condições para estar neste lugar, não estava aqui a desempenhar o meu trabalho”, reiterou. "É com a maior tranquilidade que aquilo que fiz enquanto servidor público possa ser escrutinado", juntou.

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