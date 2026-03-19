“É um paliativo, não vai resolver o problema”: Empresas de transportes com aumentos mensais de milhões de euros devido à subida dos combustíveis

Há 25 min

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias, considera que o desconto adicional de 10 cêntimos por livro sob a forma de reembolso não é suficiente para reagir à escala nos combustíveis. “Este é um problema mundial, não vai ser o Governo português sozinho que o vai conseguir resolver”

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