“É um paliativo, não vai resolver o problema”: Empresas de transportes com aumentos mensais de milhões de euros devido à subida dos combustíveis

Há 25 min

André Matias de Almeida, porta-voz da ANTRAM, associação que representa os transportadores rodoviários de mercadorias, considera que o desconto adicional de 10 cêntimos por livro sob a forma de reembolso não é suficiente para reagir à escala nos combustíveis. “Este é um problema mundial, não vai ser o Governo português sozinho que o vai conseguir resolver”