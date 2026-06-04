“É um cessar-fogo para um cessar-fogo de um cessar-fogo que até agora ninguém cumpriu”

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 2h e 3min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, debruça-se sobre o conflito em curso entre Israel e o Líbano. Foco também nos últimos desenvolvimentos na guerra na Ucrânia.