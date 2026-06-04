Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

“É um cessar-fogo para um cessar-fogo de um cessar-fogo que até agora ninguém cumpriu”
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 2h e 3min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, debruça-se sobre o conflito em curso entre Israel e o Líbano. Foco também nos últimos desenvolvimentos na guerra na Ucrânia.

Comentadores

07:56
opinião
Paulo Saragoça da Matta

Elevador da Glória. Família de vítima quer um milhão e chama Zelensky a depor. Pode o tribunal obrigar o presidente da Ucrânia a testemunhar?

Há 16 min

"A Europa vai ter de negociar com a Rússia. Não há outro caminho"

Há 1h e 40min
04:13

“Israel parece que quer manter a metodologia do cessar-fogo anterior. Passaram-se 15 mil violações"

Há 2h e 0min
07:56
opinião
Tiago André Lopes

“É um cessar-fogo para um cessar-fogo de um cessar-fogo que até agora ninguém cumpriu”

Há 2h e 3min
05:30
opinião
Miguel Pinheiro

“O ponto do Governo é de que isto foi uma greve política”

Há 2h e 6min
15:16
opinião
Rogério Alves

"Para que uma intervenção de Portugal no Conselho de Segurança da ONU possa ter um papel decisivo é preciso um milagre"

Ontem às 23:20
Mais Comentadores

Mais Vistos

02:52

Esfaqueado, algemado e a morrer: as imagens que estão a causar agitação social no Reino Unido

Ontem às 10:54
00:24

As imagens do ataque da Ucrânia que destruiu uma importante corveta russa

Ontem às 12:30
19:10
opinião
Agostinho Costa

"Zelensky que não nos deite pó para os olhos. Já começa a irritar. Isto é a guerra"

Ontem às 22:31
17:06
opinião
Agostinho Costa

"Kiev está disponível para negociar, porque o que aí vem não é nada bom". Agostinho Costa vê no último ataque russo "um teste" para algo maior

2 jun, 16:00
14:04

As imagens dos confrontos entre manifestantes e PSP nas imediações da Assembleia da República

Ontem às 18:50
00:19

O momento de festa após Portugal ser eleito membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU

Ontem às 16:59
00:54

O momento em que centenas de médicos aplaudem de pé anúncio histórico contra o cancro do pâncreas

Ontem às 00:04
03:16

Assim está a circulação na ponte 25 de Abril em dia de greve geral

Ontem às 08:27
05:40

"Pensem nas pessoas, enganaram os portugueses": por dentro da manifestação de Lisboa em dia de greve geral

Ontem às 15:44
03:41

O momento em que a PSP imobiliza e detém manifestantes junto à Assembleia da República

Ontem às 18:49
09:02

A "inconfidência" de Paulo Rangel momentos depois da eleição de Portugal para um "Conselho de Segurança que é mais importante do que dizem"

Ontem às 23:52
14:10
opinião
Rafael Martins

Ucrânia "ganhou um balão de oxigénio" ao "desenvolver significativamente a sua indústria militar"

Ontem às 13:45