É um antigo oficial da Guarda Revolucionária e "pertence à linha dura" do regime. Este é o nome apoiado pelos EUA para a liderança do Irão
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 53 min
O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa a opção apontada pelos EUA para novo líder do Irão, o presidente do parlamento iraniano.