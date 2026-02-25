"E se fosse ao contrário, será que os adeptos do Real Madrid perceberiam tão bem a situação como percebem?"
Nasceu em Évora. Na TVI desde 2007.
Actualmente editor adjunto na editoria de desporto.
Licenciado em comunicação social e cultural pela Universidade Católica.
Frequentou o CENJOR em 2004 onde concluiu o ateliê de jornalismo televisivo.
Actualmente editor adjunto na editoria de desporto.
Licenciado em comunicação social e cultural pela Universidade Católica.
Frequentou o CENJOR em 2004 onde concluiu o ateliê de jornalismo televisivo.
Há 28 min
Pedro Rosmaninho, editor-adjunto de Desporto da CNN Portugal, afirma ainda que, para Gianluca Prestianni, "o silêncio é o melhor que tem a fazer".