"É quase impossível o diálogo". Há "duas narrativas contrastantes" a combater em Minneapolis

Há 2h e 6min

A especialista em política norte-americana, Daniela Melo, analisa a escalada de violência em Minneapolis, focando-se no incidente que resultou na morte de um manifestante. Com as autoridades a confirmarem "pelo menos dez disparos" efetuados contra a vítima, o comentador escrutina os procedimentos táticos utilizados e a questão da proporcionalidade da força policial num cenário de alta tensão social.