"É profundamente patética a tentativa de Donald Trump entrar numa negociação da qual não faz parte"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 24 min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, afirma que as negociações em torno do Estreito de Ormuz envolve apenas Irão, Omã e Catar.

Comentadores

02:16
opinião
Tiago André Lopes

"É profundamente patética a tentativa de Donald Trump entrar numa negociação da qual não faz parte"

Há 24 min
08:43
opinião
Rolando Santos

Curiosidade dos russos pelo drone português "é um bocado estranha": "Já está em operação desde o início do conflito"

Há 47 min
03:55
opinião
Rui Calafate

"Luís Neves está a prazo, em banho-maria. Ninguém muda o ministro da Administração Interna na altura dos fogos"

Há 1h e 20min
03:01
opinião
Pedro Santos Guerreiro

"Quando o ministro (Luís Neves) diz que fez o que todos os portugueses fazem, isso não é verdade"

Há 1h e 20min
09:22
opinião
Miguel Baumgartner

"Vamos ver se Marrocos não é o único responsável" pela crise migratória em Ceuta

Há 2h e 45min
05:04

Ataques ucranianos à Wildberries "afetam o espírito e a vontade dos oligarcas donos das companhias mais prejudicadas"

Há 2h e 45min
Mais Comentadores

Mais Vistos

00:32

O momento em que um drone persegue um civil até rebentar em pleno mercado de Kherson

Hoje às 12:01
16:31
opinião
Agostinho Costa

Ucrânia tentou "vergar a Rússia", mas "não correu bem" a Zelensky. Agora "está a ver o reverso da medalha"

2 ago, 22:35
03:22

"Ele queria abalroar a carrinha para amortecer. Mas a velocidade já era muita": no local do acidente de autocarro em Tomar

Há 3h e 56min
04:15

"Não pode acontecer com o FC Porto nem com nenhum clube: aquele penálti que não foi assinalado a favor do Torreense não pode acontecer em nenhum Estádio do Mundo"

Ontem às 21:40
00:13

O momento em que um drone cai numa praia cheia de turistas na Rússia

Ontem às 21:22
00:31

Wildberries a arder, outra vez. As imagens do último ataque da Ucrânia a uma das pérolas da Rússia

Hoje às 10:44
08:21
opinião
Marco Serronha

"Tekever está no radar dos russos há muito tempo ". Estas são as características do drone português que a Rússia diz ter abatido

Hoje às 10:39
07:16

"Os áudios são de uma gravidade medonha mas continuam todos a fazer de conta e o próprio Benfica deveria ter reagido de uma forma enérgica e sem paninhos quentes"

Ontem às 21:40
35:09

Ceuta "foi um flashmob" e tem "mentores": "Basta ver as declarações do representante de Israel na ONU"

Há 3h e 52min
03:10

André Ventura estava a falar e o microfone desligou-se. Aguiar-Branco explicou porquê

Ontem às 15:28
11:51
opinião
Carlos Branco

Chefe das forças ucranianas foi substituído "por alguém extremamente próximo de um grupo que já não considera Zelensky indispensável"

2 ago, 23:04
07:53

Ucrânia pode ter cometido um crime de guerrra? "Um ataque numa estância balnear teria sempre impactos civis"

Hoje às 09:47