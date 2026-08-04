"É profundamente patética a tentativa de Donald Trump entrar numa negociação da qual não faz parte"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
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Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, afirma que as negociações em torno do Estreito de Ormuz envolve apenas Irão, Omã e Catar.