"É preciso cultura de segurança": Proteção Civil defende que prevenção começa no comportamento dos cidadãos

Há 1h e 5min

Jorge Silva, vice-presidente da Associação Portuguesa de Técnicos da Proteção Civil, defende que a eficácia da resposta a catástrofes e incidentes depende, acima de tudo, de uma "cultura de segurança" enraizada na sociedade.

Para o especialista, a proteção das populações não deve ser vista apenas como uma responsabilidade das autoridades, mas como um compromisso contínuo de prevenção que envolve cada cidadão.