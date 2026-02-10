"É preciso cultura de segurança": Proteção Civil defende que prevenção começa no comportamento dos cidadãos

Há 1h e 5min

Jorge Silva, vice-presidente da Associação Portuguesa de Técnicos da Proteção Civil, defende que a eficácia da resposta a catástrofes e incidentes depende, acima de tudo, de uma "cultura de segurança" enraizada na sociedade.

Para o especialista, a proteção das populações não deve ser vista apenas como uma responsabilidade das autoridades, mas como um compromisso contínuo de prevenção que envolve cada cidadão.

País

Proteção Civil focada no Rio Mondego devido a "potencial muitíssimo significativo de causar inundações"

Há 33 min
01:50

Cenário de devastação: estradas destruídas e mais de 50 desalojados devido ao mau tempo em Arruda dos Vinhos

Há 1h e 2min
01:54

O momento em que um homem é resgatado da água em Estarreja

Há 1h e 3min
03:38

"É preciso cultura de segurança": Proteção Civil defende que prevenção começa no comportamento dos cidadãos

Há 1h e 5min

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Há 1h e 13min

"Por acaso, não chegou ao rio". Homem resgatado da água em Estarreja após uma hora agarrado a uma árvore

Há 2h e 2min
Mais País

Mais Vistos

02:39
opinião
Maniche

Penálti a favor do Sporting: "Se estas leis não mudarem, os jogadores podem jogar sem braços"

Ontem às 23:07
03:09
opinião
Luís Vilar

"Gostava de dar uma nota de pesar pelo súbito desaparecimento dos valores desportivos do lado do FC Porto"

Ontem às 23:11
00:54

"Este árbitro teve a coragem de marcar o primeiro penálti a que o Sporting teve direito no Estádio do Dragão"

Ontem às 23:42
01:04

Polígrafo: Epstein e Zelensky eram amigos e há uma foto de ambos abraçados?

Ontem às 21:30
01:03

O que é um rio atmosférico, o fenómeno que traz mais chuva a Portugal

Hoje às 08:41
05:43

"A água vai começar a minar as estradas e a parte de baixo das habitações, provocando derrocadas"

Hoje às 08:57
01:37

Que zonas do país vão ser mais afetadas pelo rio atmosférico?

Hoje às 15:58
03:40

"Nunca vi isto com tanta água": inundação no quartel dos bombeiros de Santa Comba Dão

Hoje às 12:02
06:52
opinião
Jorge Mendes

Vem aí um rio atmosférico que é "alarmante" por causa da "situação em que estamos"

Ontem às 09:24
01:49

Donald Trump não gostou nada do que está neste vídeo

Ontem às 13:50
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
04:00
opinião
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

12 jan, 22:16