"É preciso continuar a pressionar a Rússia e já toda a gente percebeu que não vai ser no campo de batalha"
Jorge Botelho Moniz
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 1h e 41min

Jorge Botelho Moniz destaca que o discurso do presidente ucraniano, no quarto aniversário da invasão russa, reforça a necessidade de sanções e do desbloqueio dos 90 mil milhões de euros travados pela Hungria. O comentador da CNN Portugal sublinha a importância para Volodymyr Zelensky de pressionar a oligarquia russa e de manter os Estados Unidos e a Europa "muito por perto"

02:54
Manuel Serrano

"A narrativa russa é falsa. As sanções estão a ter impacto e podiam ter muito mais"

Há 59 min
06:43
Tiago André Lopes

"Sem substância, acaba por ser mais uma reunião da coligação de vontades"

Há 1h e 2min
03:41
José Alberto Azeredo Lopes

"Por muito que isto nos custe, temos de aceitar que ganhamos como europeus e ganha a Ucrânia se falarmos com Putin"

Há 1h e 40min
03:45

"A vida humana na Rússia agora custa 150.000€"

Há 1h e 40min
02:17
Jorge Botelho Moniz

"É preciso continuar a pressionar a Rússia e já toda a gente percebeu que não vai ser no campo de batalha"

Há 1h e 41min
07:25
Agostinho Costa

Vai ser "um ano decisivo" para a Ucrânia: há "dois atores principais" e "não são aqueles que vimos a chegar na passadeira"

Há 1h e 43min
