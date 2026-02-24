"É preciso continuar a pressionar a Rússia e já toda a gente percebeu que não vai ser no campo de batalha"

Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI

Há 1h e 41min

Jorge Botelho Moniz destaca que o discurso do presidente ucraniano, no quarto aniversário da invasão russa, reforça a necessidade de sanções e do desbloqueio dos 90 mil milhões de euros travados pela Hungria. O comentador da CNN Portugal sublinha a importância para Volodymyr Zelensky de pressionar a oligarquia russa e de manter os Estados Unidos e a Europa "muito por perto"