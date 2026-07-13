"É incrível como Zelensky mudou: era um miúdo quando a guerra começou"

Há 1h e 59min

Helena Matos, comentadora da CNN Portugal, analisa o ponto de situação do conflito na Ucrânia, numa segunda-feira em que os líderes da Coligação da Boa Vontade se reúnem em Paris para reforçar o apoio militar a Kiev e discutir garantias de segurança perante a continuação da ofensiva russa. Na cimeira, Volodymyr Zelensky apresentou um plano europeu de defesa antimíssil, que levou à criação de uma coligação de dez países para responder à ameaça dos mísseis balísticos de Moscovo.