"É importante reavaliar se o atual sistema de proteção das populações de Coimbra é adequado" aos novos fenómenos climáticos

Há 1h e 49min

Elói Figueiredo, engenheiro especialista em infraestruturas, analisa o impacto das tempestades nas infraestruturas, como na Autoestrada 1 (A1), que ruiu em Coimbra na sequência do rompimento do dique dos Casais. Segundo o especialista, “as nossas infraestruturas estão a ser sujeitas a um autêntico ensaio de carga real”, que normalmente é feito na construção das infraestruturas.

07:24

Portugal precisa de "voltar a ter uma agência dedicada exclusivamente às questões da água com poder político"

Há 46 min
05:06
Jorge Mendes

Fazer baixar o nível da água "vai ser muito complicado"

Há 1h e 26min
01:45

“Tivemos um comboio de tempestades que se explica pelo aquecimento do oceano”

Há 1h e 27min
03:00

"Nos últimos dias, temos visto que as estruturas se têm comportado relativamente bem face a um fenómeno muito extremo"

Há 1h e 27min
11:31

Preparar a população para o pior nas catástrofes é "um princípio muito ajustado"

Há 1h e 28min
07:55

"É importante reavaliar se o atual sistema de proteção das populações de Coimbra é adequado" aos novos fenómenos climáticos

Há 1h e 49min
