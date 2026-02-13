"É importante reavaliar se o atual sistema de proteção das populações de Coimbra é adequado" aos novos fenómenos climáticos

Há 1h e 49min

Elói Figueiredo, engenheiro especialista em infraestruturas, analisa o impacto das tempestades nas infraestruturas, como na Autoestrada 1 (A1), que ruiu em Coimbra na sequência do rompimento do dique dos Casais. Segundo o especialista, “as nossas infraestruturas estão a ser sujeitas a um autêntico ensaio de carga real”, que normalmente é feito na construção das infraestruturas.