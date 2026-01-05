"É governada por um homem doente, que gosta de fabricar cocaína e a vender aos EUA. Não o vai fazer durante muito tempo". Depois da Venezuela, Trump vira-se para a Colômbia
A Venezuela pode não ser o último país a sofrer uma intervenção americana. Em declarações aos jornalistas, Donald Trump referiu que também a Colômbia é governada “por um homem doente que gosta de fabricar cocaína e de a vender aos EUA e não o vai fazer durante muito mais tempo”.
Quando questionado sobre a possibilidade de repetir a operação, desta vez na Colômbia, o presidente norte-americano não hesitou: “Parece-me bem.”