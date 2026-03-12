"É evidente que Trump está à procura de uma forma de saltar fora do conflito"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Tiago André Lopes considera que há pelo menos três dias que “é evidente que Donald Trump está à procura de uma forma de saltar fora do conflito” com o Irão, numa altura em que a estratégia de Teerão passa por “usar a economia contra o Ocidente”.