"É estranho os EUA enviarem Witkoff e Kushner" para Islamabad quando o Irão "envia um MNE e mostra que não está a brincar"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 2h e 4min

Tiago André Lopes analisa a ausência do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e do presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, nas negociações em Islamabad. Para o comentador da CNN Portugal a decisão foi tomada com um propósito pelo mediador paquistanês: "Quis retirar o chefe da sala e fazer negociações paralelas e técnicas."