"É cobardia, não é diplomacia": há uma Europa que não condena ataques "para não magoar aliados"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 13min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, traça a forma como a União Europeia reage de forma diferente a diferentes conflitos, apesar dos contornos similares. “Retira capacidade moral e política à Europa”