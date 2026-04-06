"É cobardia, não é diplomacia": há uma Europa que não condena ataques "para não magoar aliados"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 13min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, traça a forma como a União Europeia reage de forma diferente a diferentes conflitos, apesar dos contornos similares. “Retira capacidade moral e política à Europa”

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