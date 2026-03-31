"É assustador pensar que há pessoas a chamarem-no 'herói'": Gisèle Pelicot quer "deixar o estatuto de vítima" do ex-marido
Hoje às 11:53
Em entrevista à CNN Internacional, Gisèle Pelicot admite ter ficado chocada por saber que há quem considere o seu ex-marido, Dominique Pelicot, um “herói”, depois de sujeitar a mulher a abusos e violações, inclusive convidando outros homens para o fazer, sem o seu consentimento. Gisèle diz ainda que quer “deixar o estatuto de vítima” e está a tentar “recuperar o controlo” da sua própria vida.