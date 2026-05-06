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E agora algo raro: esta mulher deu à luz quadrigémeos depois de dificuldades para engravidar

Há 1h e 3min

Uma família australiana passou de três para sete membros em questão de minutos, com a chegada de quadrigémeos.

Amber, Amon, Amy e Amana nasceram no Hospital King Edward Memorial (KEMH) às 32 semanas e três dias de gestação, esta terça-feira.

“O parto dos bebés foi muito bem planeado, por isso contamos com equipas de cuidados complexos, equipas de medicina materno-fetal e todas as nossas equipas multidisciplinares a trabalhar em conjunto”, explica à Seven News Jourdin Ross, enfermeira e coordenadora de obstetrícia do KEMH.

“O primeiro nasceu às 10:16 e o ​​quarto às 10:20”, conta o pai, Emmanuel, que é casado com Belinda há 16 anos. Antes deste acontecimento raro, o casal teve dificuldades em engravidar, pelo que recorreu à fertilização in vitro, transferindo dois embriões que se transformaram em quatro bebés saudáveis.

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