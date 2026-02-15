"É a vez dos russos quererem menos, dos americanos exigirem menos e dos europeus darem cada vez mais": análise à mensagem de Zelensky em Munique

Há 53 min

Diana Soller denota um endurecimento do discurso de Volodymyr Zelensky que, na sua ótica, considera que a Ucrânia já fez concessões suficientes desde o início da guerra.

Em análise ao discurso do presidente ucraniano em Munique, comentadora da CNN Portugal sublinha que Kiev admite perdas temporárias de território, mas exige garantias de segurança e maior compromisso dos aliados.