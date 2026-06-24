"É a primeira vez que o Senado trava Donald Trump"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 41 min
Tiago André Lopes explica a pressão "vazia" imposta pelo Senado a Donald Trump ao retirar-lhe os poderes de guerra, perante uma negociação de paz no Médio Oriente. "Tem valor político interno", sublinha.