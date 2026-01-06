"É a lei que nós temos": advogada oficiosa de Sócrates alega "bom senso" para renunciar à defesa
Vânia Ramos
Jornalista na TVI e TVI24 desde 2009, atualmente integra a equipa do programa Portugal Português. Licenciou-se em Ciências da Comunicação na Universidade Autónoma de Lisboa, em 2007. Em 2008 iniciou o estágio e o percurso na televisão, na editoria de sociedade da TVI. Tem formação pelo CENJOR – Centro Protocolar de Formação para Jornalistas- nas áreas de televisão e de apresentação.
6 jan, 13:28

Ana Velho, advogada oficiosa nomeada para suprir a ausência do advogado de Sócrates por motivos de saúde, pediu a dispensa do processo esta terça-feira alegando “bom senso”.

Crime e Justiça

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Ontem às 08:31

Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

6 jan, 18:41

PSP realiza operação policial de combate ao tráfico de droga nos Olivais

6 jan, 14:57
00:38

"É a lei que nós temos": advogada oficiosa de Sócrates alega "bom senso" para renunciar à defesa

6 jan, 13:28
Mais Crime e Justiça

Mais Vistos

14:53
opinião
Agostinho Costa

"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso

6 jan, 15:55
01:57

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:48
02:27

Helicópteros, cordas e militares: foi assim que os EUA capturaram um petroleiro da Venezuela

Ontem às 16:16
03:01

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo

6 jan, 20:12
05:29
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Para quem monitoriza o Telegram e os blogues, o desânimo russo é total: a fantochada de Kupiansk, a perda da Venezuela, o que está a acontecer no Irão"

6 jan, 19:39
07:25

Desencadeia-se pelo frio, torna as mãos "completamente lívidas" e "pode levar à amputação dos dedos": o que é o fenómeno de Raynaud

6 jan, 09:50
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
06:46
opinião
Tiago André Lopes

"A mudança de regime no Irão podia resultar num erro enorme como o que aconteceu no Iraque"

Ontem às 12:26
01:39

Os preços das casas vão finalmente descer?

5 jan, 17:50
01:03

O momento em que a terra tremeu no Japão

6 jan, 09:29
08:24
opinião
Rui Calafate

"Se é para alguém desistir, que seja já: no domingo há voto antecipado": Rui Calafate faz um apelo enquanto examina a campanha presidencial (e a tracking poll CNN)

Ontem às 23:02
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14