"É a diplomacia a avançar". Como o "modelo americano" para negociações "é mais eficiente que o europeu"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 2h e 4min

Acabou a segunda ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia no Médio Oriente. O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes explica porque é que está otimista em relação a esta ronda de negociações.