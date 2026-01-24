"É a diplomacia a avançar". Como o "modelo americano" para negociações "é mais eficiente que o europeu"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 2h e 4min
Acabou a segunda ronda de negociações entre a Ucrânia e a Rússia no Médio Oriente. O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes explica porque é que está otimista em relação a esta ronda de negociações.