É 2030 e a Rússia invadiu a Europa: as imagens de um treino diferente da NATO em pleno metro de Londres

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Soldados britânicos estão a treinar para uma possível invasão da Rússia a partir de uma plataforma do metro de Londres, num cenário que imagina uma guerra em 2030, e no qual a Estónia já foi atacada.

Estas tropas fazem parte de uma sede da NATO liderada pelas forças britânicas, que tentam salvar o mundo num cenário semelhante a uma Terceira Guerra Mundial.

As forças aliadas, incluindo com soldados dos Estados Unidos, partiram deste cenário para encenarem tudo ao pormenor numa parte desativada da estação de Charing Cross, que aqui serve como uma base subterrânea na capital da Estónia, Tallinn.