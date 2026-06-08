Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Donald Trump tem de impor alguma coisa ao Irão. Se depois disto tudo trouxer uma derrota para casa, terá dificuldade em ganhar as eleições"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 32 min

"As relações entre o Hezbollah e Israel não estão reguladas por nenhum acordo de paz", sublinha o tenente- general Marco Serronha, numa análise ao conflito no Médio Oriente. "A probabilidade de o cessar-fogo ser temporário é grande. O mais provável é os ataques continuarem."

Comentadores

04:34
opinião
Miguel Baumgartner

"O presidente dos Estados Unidos andou sempre a reboque das decisões da agenda israelita"

Há 32 min
07:13
opinião
Luís Costa Ribas

"Trump, que se dizia o grande negociador, fez um acordo com Gaza que colapsou e não consegue fazer um acordo na Ucrânia nem no Irão"

Há 32 min
03:41
opinião
Hugo Beleza

"Netanyahu parece fazer ouvidos moucos a Trump e está a jogar no seu próprio tabuleiro"

Há 32 min
29:42
opinião
Marco Serronha

"Donald Trump tem de impor alguma coisa ao Irão. Se depois disto tudo trouxer uma derrota para casa, terá dificuldade em ganhar as eleições"

Há 32 min
13:30
opinião
Sónia Sénica

"O regime de Teerão precisa de defender não a população libanesa mas o Hezbollah"

Há 2h e 32min
10:13
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Israel é o principal aliado dos EUA fora da NATO. Isto é doutrina americana"

Há 3h e 50min
Mais Comentadores

Mais Vistos

05:31

Deve o desenvolvimento da inteligência artificial ser interrompido?

Ontem às 21:34
03:50
opinião
Agostinho Costa

"Quem deve estar no bunker neste momento é Ben-Gvir"

Ontem às 22:06
13:16
opinião
Agostinho Costa

"Se Zelensky quer negociar, não é com o teor da carta que enviou a Putin"

6 jun, 23:17
14:36
opinião
Marco Serronha

“A própria Ucrânia não estava à espera da facilidade do ataque com drones a São Petersburgo”

Ontem às 15:49
00:57

«Pinto da Costa falou-me de forma emocionada da doença e renovei por gratidão»

Ontem às 23:27
10:29
opinião
Agostinho Costa

"Um dos objetivos de Netanyahu era impedir o cessar-fogo. E conseguiu"

Hoje às 11:34
38:08

CNN em Jogo - Eleições no Real Madrid: Sondagem dá vitória a Florentino Pérez

Ontem às 19:58
03:30

"Os tribunais americanos estão a afastar-se da doutrina da impunidade e a responsabilizar as plataformas digitais"

Ontem às 21:52
00:43

VÍDEO: confrontos entre equipas no Portugal-Chile vale expulsão a Rafael Leão

6 jun, 19:55
04:43
opinião
Nuno Farinha

"Quando passar o susto, o próximo passo para Christian Eriksen é perceber se, aos 34 anos, não é altura de parar"

Ontem às 20:13
26:24

"Netanyahu precisa da guerra e da continuação da guerra para não perder as eleições"

Ontem às 21:45
04:56
opinião
Tiago André Lopes

"Vai haver três estímulos para Netanyahu responder e retaliar contra o Irão"

Ontem às 23:03