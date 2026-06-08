"Donald Trump tem de impor alguma coisa ao Irão. Se depois disto tudo trouxer uma derrota para casa, terá dificuldade em ganhar as eleições"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 32 min
"As relações entre o Hezbollah e Israel não estão reguladas por nenhum acordo de paz", sublinha o tenente- general Marco Serronha, numa análise ao conflito no Médio Oriente. "A probabilidade de o cessar-fogo ser temporário é grande. O mais provável é os ataques continuarem."