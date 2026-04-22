Donald Trump "tem adotado uma lógica de madman theory" ao mesmo tempo que o Irão está "com o dilema do prisioneiro"

Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea

Há 1h e 22min

João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, acredita que Trump "está numa espécie de colete de forças em relação àquilo que é a sua retórica de necessidade de preservar a sua face".