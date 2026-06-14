"Donald Trump queria, no seu aniversário, ter a assinatura de qualquer coisa para se poder gabar disso. Não vai acontecer"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 24 min
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