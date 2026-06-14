MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

"Donald Trump queria, no seu aniversário, ter a assinatura de qualquer coisa para se poder gabar disso. Não vai acontecer"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 24 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa os recentes desenvolvimentos no processo negocial para a paz entre EUA e Irão.

Comentadores

02:39
opinião
Daniela Melo

Trump precisa da vitória no Irão "para ter o legado que ambiciona, o de um presidente que transformou os EUA para melhor"

Há 24 min
01:31
opinião
Tiago André Lopes

"Donald Trump queria, no seu aniversário, ter a assinatura de qualquer coisa para se poder gabar disso. Não vai acontecer"

Há 24 min
05:03
opinião
José Tomaz Castello Branco

"Agora está às claras um conflito de poder dentro do regime iraniano"

Há 24 min
08:07
opinião
Diana Soller

"Se o acordo forem estes 14 pontos, os EUA não perdem em toda a linha"

Há 25 min
02:33
opinião
Francisco Pereira Coutinho

Estas são as três razões que "nos devem levar a achar que o acordo EUA-Irão está mesmo iminente"

Há 2h e 8min
02:08
opinião
Cátia Moreira de Carvalho

"A estratégia do Irão parece ser esgotar a paciência de Donald Trump"

Há 2h e 9min
Mais Comentadores

Mais Vistos

02:48

Despiste mortal de carrinha que transportava equipa de futsal. "Estamos a falar de eventos traumáticos. O embate foi muito forte"

Ontem às 18:01
02:42
opinião
Manuel Serrano

"O novo rival de Israel, depois do Irão, será a Turquia e o eixo sunita"

Ontem às 21:35
01:57

"Só sei que ele é um jogador muito bom": seleção nacional e até Cristiano Ronaldo passam despercebidos em Palm Beach

Ontem às 22:38
00:34

Porto russo em chamas após ataque ucraniano com drones

Ontem às 10:26
00:18

Final fantasma de Portugal? Vitinha corrige jornalista

Ontem às 23:53
02:50

Portugal coberto de Swarowski e um "absurdo" de cinco mil dólares: estamos à espera em Miami Beach

12 jun, 20:58
12:31
opinião
Agostinho Costa

Volte-face de Trump é "manobra de deceção". Agostinho Costa recorda o dia em que "o Afeganistão caiu como um castelo de cartas"

11 jun, 22:39
02:44

Jogadores da Seleção foram à praia de manhã

Ontem às 18:08
09:11

"Donald Trump estava à procura da rampa de saída e parece que vai tê-la"

Ontem às 18:28
02:27

Quanto tempo dura um jogo de futebol e quantos jogadores tem uma equipa no início do jogo? Veja as respostas dos americanos

12 jun, 14:52
09:55
opinião
Miguel Baumgartner

Irão. "O acordo está a anos-luz de ser realizado"

Ontem às 20:32
00:29

Rússia volta a amanhecer sob fogo: ataque maciço com drones ucranianos provoca incêndio

Hoje às 10:34