"Donald Trump quer fazer negócios e impor vontades, os aliados vêm depois" - e os europeus parecem "perdidos"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 58 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa os riscos da proposta europeia de aplicar uma "bazuca comercial" no valor de 93 mil milhões de euros para dar resposta à ameça de Trump de anexar a Gronelânida.

Comentadores

01:40
opinião
Tiago André Lopes

"Donald Trump quer fazer negócios e impor vontades, os aliados vêm depois" - e os europeus parecem "perdidos"

Há 58 min
04:04
opinião
Bernardino Soares

"A posição de Montenegro significa que se conforma com Ventura como Presidente da República"

Há 59 min
03:33
opinião
Adalberto Campos Fernandes

"O Governo não fez tanto como prometeu e Marques Mendes foi vítima dessa inação"

Há 1h e 1min
03:50

"Chega normalizou-se pela sua ideologia política, que é a do mais básico bom senso"

Há 1h e 1min
03:56
opinião
Miguel Relvas

"O PSD cometeu um erro que vai custar caro"

Há 1h e 2min
03:10
opinião
Rui Calafate

Rui Calafate antecipa aquele que poderá ser o "maior resultado de sempre" do Chega

Há 1h e 5min
Mais Comentadores

Mais Vistos

03:58

"Não considero André Ventura um democrata. É uma ameaça à nossa democracia"

Ontem às 23:28
00:12

Casuals do FC Porto atacam café com adeptos do Vitória

Hoje às 00:03
01:30

As imagens da colisão entre dois comboios em Espanha

Hoje às 12:33
01:42

Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais

Ontem às 09:13
08:30
opinião
Agostinho Costa

A Dinamarca levou "uma facada pelas costas". Agora "está baralhada" e vai fazer "uma ridicularia"

16 jan, 23:01
02:40

"Resultado de Seguro também é o resultado da sorte. A extrema-esquerda praticamente não existe e a direita estava sobrepovoada de candidatos"

Ontem às 20:47
01:23

Comboios de alta velocidade colidem em Espanha

Hoje às 06:52
03:01

"Vitória de Seguro é também uma grande vitória de Pedro Nuno Santos, que ainda detém a máquina do PS": Rui Calafate analisa resultados eleitorais

Ontem às 21:16
31:44
opinião
Paulo Portas

"Não há nenhum artigo na NATO que preveja como é que se defende um aliado do ataque de um aliado"

17 jan, 22:30
03:22
opinião
Miguel Sousa Tavares

"A partir de agora, Seguro está completamente livre para não ter de fingir que é colaborante" com o Governo

Ontem às 23:21
08:56
opinião
Tiago André Lopes

"Esta ideia de não querermos ter vizinhança com a Rússia é um delírio político"

17 jan, 08:48
01:51

Manuel João Vieira celebra "vitoriosa derrota" mas mostra-se preocupado com o futuro do país

Hoje às 09:25