"Donald Trump quer fazer negócios e impor vontades, os aliados vêm depois" - e os europeus parecem "perdidos"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 58 min
O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa os riscos da proposta europeia de aplicar uma "bazuca comercial" no valor de 93 mil milhões de euros para dar resposta à ameça de Trump de anexar a Gronelânida.