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"Donald Trump precisa desta vitória diplomática" para responder à pressão interna
Helena Ferro de Gouveia
Comentadora
Há 1h e 32min

Donald Trump tenta alcançar uma vitória diplomática no Médio Oriente através do alargamento dos Acordos de Abraão e da normalização de relações entre países árabes e Israel. A comentadora da CNN Portugal Helena Ferro de Gouveia diz que o presidente norte-americano está sob forte pressão interna e que precisa de apresentar resultados "ao seu partido e aos americanos, que estão muito descontentes com este conflito no Médio Oriente".

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