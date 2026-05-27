"Donald Trump precisa desta vitória diplomática" para responder à pressão interna

Há 1h e 32min

Donald Trump tenta alcançar uma vitória diplomática no Médio Oriente através do alargamento dos Acordos de Abraão e da normalização de relações entre países árabes e Israel. A comentadora da CNN Portugal Helena Ferro de Gouveia diz que o presidente norte-americano está sob forte pressão interna e que precisa de apresentar resultados "ao seu partido e aos americanos, que estão muito descontentes com este conflito no Médio Oriente".