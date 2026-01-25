"Donald Trump não está a beneficiar deste caminho e a sua popularidade está a cair"
Jorge Botelho Moniz
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 31 min

A morte de Alex Pretti reacendeu o debate sobre a atuação do ICE e mergulhou Minneapolis numa nova espiral de violência. Jorge Botelho Moniz, comentador da CNN Portugal, analisa as implicações de segurança desta escalada de tensão. 

04:19
Diana Soller

"O contrato social americano é quebrado todos os dias desde que Donald Trump se tornou presidente"

Há 27 min
04:08
Jorge Botelho Moniz

"Donald Trump não está a beneficiar deste caminho e a sua popularidade está a cair"

Há 31 min
04:02
Jorge Silva Carvalho

Minneapolis: "Mais do que uma agência federal, o ICE hoje é uma milícia armada"

Há 36 min
06:01

Agostinho Costa: "Falta muito pouco, nos próximos seis meses está resolvido. O Donbass está perdido"

Há 1h e 6min
03:09
Helena Ferro de Gouveia

"Polarização interna e uma guerra de narrativas". Afinal, o que se passa em Minneapolis?

Há 3h e 44min
03:07
José Alberto Azeredo Lopes

Trump está a utilizar a táctica de "dizer o que for preciso mesmo que seja contraditado pelos factos"

Há 3h e 46min
05:33

A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

Ontem às 09:41
01:35

Vídeo e fotografias indiciam que Pretti tinha apenas um telemóvel na mão e que não estaria armado

Hoje às 09:09
00:55

O que aconteceu em Minneapolis? O momento em que Alex Pretti estava a filmar e foi atacado pelos agentes federais

Ontem às 23:37
04:25

Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês

Ontem às 10:20
03:26

EUA movem porta-aviões para perto do Irão. "Um eventual ataque será sempre uma medida preventiva"

Ontem às 08:39
03:59

"O que está a ser negociado nos Emirados é o novo mapa da Ucrânia, as suas novas fronteiras"

Ontem às 10:46
02:48

Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique

Ontem às 08:39
10:17
João Marques de Almeida

"Percebo perfeitamente que pessoas de direita votem em António José Seguro, mas eu não voto"

Ontem às 00:06
07:31
Agostinho Costa

Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"

23 jan, 23:47
00:26

Tiroteio fatal em Minneapolis foi apanhado pelas câmaras

Ontem às 21:39
05:49
Pedro Costa

"CDS vai extinguir-se devido à sua inutilidade na representação de valores"

Ontem às 22:00
01:00

As imagens da Operação Adamastor, a maior apreensão de droga de sempre feita em Portugal

Hoje às 15:50