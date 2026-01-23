Donald Trump "não cedeu em nada" e agora os europeus vão "patrocinar a segurança nacional norte-americana"
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 1h e 26min
Jorge Botelho Moniz analisa a estratégia de Donald Trump no Ártico, sublinhando as mudanças na retórica do presidente norte-americano. "Nada mudou, é tudo bluff desde o início", afirma o comentador da CNN Portugal.