Donald Trump "não cedeu em nada" e agora os europeus vão "patrocinar a segurança nacional norte-americana"
Jorge Botelho Moniz
Doutorado em Ciência Política, dedica grande parte do seu trabalho ao estudo das Relações Internacionais, tendo também várias responsabilidades académicas, seja na Universidade Lusófona, seja no IPRI
Há 1h e 26min

Jorge Botelho Moniz analisa a estratégia de Donald Trump no Ártico, sublinhando as mudanças na retórica do presidente norte-americano. "Nada mudou, é tudo bluff desde o início", afirma o comentador da CNN Portugal.

Comentadores

06:13
opinião
Helena Ferro de Gouveia

Para Vladimir Putin "nada serve a não ser uma vitória militar total"

Há 3 min
02:56
opinião
Gonçalo Ribeiro Telles

Declarações de apoio a Seguro podem pesar "muito ou pouco". E tudo depende das personalidades que o fazem

Há 39 min
03:07
opinião
António Costa

Apoios a Seguro à direita "dão espaço à vitimização de André Ventura"

Há 39 min
08:14
opinião
Jorge Rodrigues

Putin "vai jogando com Donald Trump" e mesmo depois da reunião trilateral poderá "continuar a ganhar tempo"

Há 40 min
08:01
opinião
Jorge Botelho Moniz

Donald Trump "não cedeu em nada" e agora os europeus vão "patrocinar a segurança nacional norte-americana"

Há 1h e 26min
05:58

Anúncio de investimento europeu na Gronelândia é "nada mais que uma manobra de tomada de posição"

Há 2h e 16min
Mais Comentadores

Mais Vistos

15:45
opinião
Agostinho Costa

"Mark Rutte não parece europeu": Agostinho Costa diz que "subserviência" do líder da NATO a Trump "roça o escandaloso"

Ontem às 14:44
02:15
opinião
Agostinho Costa

"Zelensky chegou [a Davos] e tratou mal toda a gente"

Ontem às 23:00
03:23

Manto branco: neve como há muito não se via em Portugal

Há 1h e 25min
03:20
opinião
Agostinho Costa

"O mais provável é que não haja nenhuma intervenção militar na Gronelândia". Mas "há 1.500 militares em alerta no Alasca"

21 jan, 20:29
04:37

Novas tabelas de IRS trazem uma "diferença significativa" ao salário dos portugueses

20 jan, 13:42
03:48
opinião
Jorge Botelho Moniz

"A Ucrânia está a fazer aquilo que lhe foi encomendado. É bonito? Não, não é bonito"

Ontem às 22:59
04:34

Vai comprar casa? Estes são os três cuidados principais para evitar burlas

21 jan, 10:53
03:33
opinião
José Alberto Azeredo Lopes

Discurso de Zelensky sobre a Europa foi "lastimoso e deplorável"

Ontem às 21:22
00:41

Tempestade mostra a força do mar num restaurante da Sicília

Ontem às 08:58
05:10
opinião
Miguel Baumgartner

"Discurso de Zelensky foi muito ingrato" e o presidente da Ucrânia "foi extremamente arrogante"

Ontem às 22:42
09:43
opinião
Tiago André Lopes

"O que se passou em Davos nos últimos dois dias foi trágico. Os líderes mundiais sujeitaram-se a momentos bizarros por causa de Donald Trump"

Ontem às 17:11
04:00
opinião
Mafalda Anjos

"Declaração de Cotrim de Figueiredo sobre Ventura é muito grave"

12 jan, 22:16