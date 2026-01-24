Donald Trump "está tentar passar por cima dos Estados" e isso está a levar à "erosão do modelo político americano"

Há 1h e 52min

O especialista em Relações Internacionais, Bernardo Valente, analisa a escalada de violência em Minneapolis, focando-se no incidente que resultou na morte de um manifestante. Com as autoridades a confirmarem "pelo menos dez disparos" efetuados contra a vítima, o comentador escrutina os procedimentos táticos utilizados e a questão da proporcionalidade da força policial num cenário de alta tensão social.

Há 1h e 52min
"É quase impossível o diálogo". Há "duas narrativas contrastantes" a combater em Minneapolis

Há 2h e 7min
Minneapolis: "Estamos perante uma guerra de possíveis milícias contra agentes federais"

Há 2h e 10min
"CDS está a alimentar o crocodilo na esperança de ser o último a ser comido"

Há 2h e 51min
Ricardo Monteiro

"Podem entrar nas casas das pessoas sem autorização de um juiz". Quais são os poderes do ICE?

Há 3h e 36min
Pedro Costa

"CDS vai extinguir-se devido à sua inutilidade na representação de valores"

Há 3h e 36min
A tiroide "é como o acelerador de um carro" e quando tem problemas o diagnóstico pode ser difícil. Esteja atento a estes sinais

Ontem às 09:41
Depressão Ingrid traz neve à Serra de Monchique

Ontem às 08:39
Agostinho Costa

Quem não cumpriu com o cessar-fogo energético "foi a Ucrânia em março de 2024, quando Zelensky disse arrogantemente que ia pôr Moscovo às escuras"

23 jan, 23:47
"O dia mais difícil é sábado". Está mau tempo, mas vai ficar pior

23 jan, 11:00
João Marques de Almeida

"Percebo perfeitamente que pessoas de direita votem em António José Seguro, mas eu não voto"

Ontem às 00:06
"É o equivalente a um prédio de dez andares": ondas na Nazaré podem atingir os 30 metros

23 jan, 11:00
Imagens exclusivas: os dois minutos decisivos e de alto risco durante a captura de Nicolás Maduro

23 jan, 23:38
Depois de madrugada dura, depressão Ingrid dá tréguas no Furadouro

Ontem às 09:16
Turistas não se deixam travar pela neve e treinam aikido ao ar livre no Gerês

Ontem às 10:20
Um nevão como há muito a Covilhã não via. Depressão Ingrid pinta cidade de branco

Ontem às 08:18
A neve cai com uma força "extraordinária" na Serra da Estrela (e até há máquinas autónomas de limpeza em ação)

23 jan, 12:37
EUA movem porta-aviões para perto do Irão. "Um eventual ataque será sempre uma medida preventiva"

Ontem às 08:39