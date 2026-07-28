"Donald Trump está numa altura em que vai ter mesmo de tomar uma posição definitiva sobre o conflito"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 22 min
O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, antecipa os resultados da reunião entre o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.