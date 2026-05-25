Donald Trump está a tentar "dinamitar o processo negocial" com Acordos de Abraão
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 46 min
Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisa as pretensões do presidente norte-americano ao instar os estados do Golfo a assinar os Acordos de Abraão.