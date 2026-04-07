"Donald Trump está a preparar o terreno para uma guerra muito mais prolongada e suja"
João Ferreira Dias
Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea
Há 37 min

João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, perspetiva os próximos passos da guerra no Irão, numa altura que faltam poucas horas para terminar o prazo que a administração norte-americana deu ao Irão para responder ao seu ultimato. 

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