Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Donald Trump está a ampliar coisas que não estão a acontecer"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 12min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que seria "importante" haver um esclarecimento do mediador Paquistão que, afirma, "está mais entretido com a visita de Kaja Kallas a Islamabad".

Comentadores

09:19
opinião
Arnaut Moreira

"No ADN da Guarda Revolucionária do Irão está como objetivo principal a destruição de Israel"

Há 17 min
05:56
opinião
José Tomaz Castello Branco

"O presidente dos Estados Unidos está a perder a mão sobre os acontecimentos"

Há 18 min
opinião
Mário Centeno

Despesa pública "não está controlada", avisa Centeno. "Não foi este o caminho que nos trouxe às famosas contas certas"

Há 29 min
24:35
opinião
Mário Centeno

"O problema do mercado de trabalho não é quem não quer trabalhar": a análise de Mário Centeno na íntegra

Há 50 min
09:40
opinião
Tiago André Lopes

"Donald Trump está a ampliar coisas que não estão a acontecer"

Há 1h e 12min
07:36

Portugueses em Nova Jérsia "estão preocupados". "Há relatos de comida estragada e água contaminada"

Há 1h e 12min
Mais Comentadores

Mais Vistos

03:27

Frio e aguaceiros: vem aí um "jato polar" que pode estragar as férias a muitos portugueses

31 mai, 16:33
05:15
opinião
Agostinho Costa

"Não é a matar russos com drones que se vira uma guerra": Agostinho Costa explica "a grande mudança" na estratégia de Kiev

31 mai, 21:48
26:56
opinião
Paulo Portas

"Os Estados Unidos e o Irão não estão a discutir palavras, estão a discutir orgulhos": Paulo Portas na íntegra

31 mai, 22:14
06:40
opinião
Rui Santos

"Bomba: a proposta do Real Madrid a Mourinho é inferior à do Benfica e nem é progressiva"

Há 2h e 14min
16:21

Rússia "nunca exportou tanto gás natural e petróleo para a Europa desde que começou a guerra como agora"

31 mai, 23:07
00:23

O momento em que a Marinha francesa aborda um petroleiro russo alvo de sanções

Ontem às 09:13
02:31
opinião
Manuel Serrano

"A ironia máxima seria Donald Trump acabar por levantar sanções ao Irão"

Ontem às 10:19
07:03

"Israel está numa situação francamente difícil"

Ontem às 14:03
06:40
opinião
Tiago André Lopes

"Isto é um fracasso diplomático retumbante para os EUA"

Ontem às 08:51
02:17

Foi agarrada e presa com fita cola pelo diretor de recursos humanos para cumprir uma ordem: aconteceu no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

30 mai, 20:13
01:51

Sistemas "Middle Strike": este é o segredo da Ucrânia que está a viabilizar os ataques em profundidade contra a Rússia

31 mai, 16:56
01:13

O momento em que as forças israelitas capturaram um castelo da era das Cruzadas no Líbano

Ontem às 09:33