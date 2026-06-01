"Donald Trump está a ampliar coisas que não estão a acontecer"

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Há 1h e 12min

Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, considera que seria "importante" haver um esclarecimento do mediador Paquistão que, afirma, "está mais entretido com a visita de Kaja Kallas a Islamabad".