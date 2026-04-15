"Donald Trump é um presidente que neste momento chega fragilizado à China" e por isso quis deixar este "aviso" a Xi Jinping

Há 1h e 12min

Miguel Baumgartner analisa, entre outros temas, a mais recente publicação de Donald Trump na Truth Social, onde o presidente dos EUA, que tem prevista uma visita a Pequim dentro de semanas, diz que “a China está muito feliz” com a estratégia norte-americana para a reabertura do Estreito de Ormuz e diz ainda esperar um "grande e caloroso abraço" do presidente chinês, Xi Jinping.