"Donald Trump é um presidente que neste momento chega fragilizado à China" e por isso quis deixar este "aviso" a Xi Jinping
Miguel Baumgartner
Comentador da CNN Portugal
Há 1h e 12min

Miguel Baumgartner analisa, entre outros temas, a mais recente publicação de Donald Trump na Truth Social, onde o presidente dos EUA, que tem prevista uma visita a Pequim dentro de semanas, diz que “a China está muito feliz” com a estratégia norte-americana para a reabertura do Estreito de Ormuz e diz ainda esperar um "grande e caloroso abraço" do presidente chinês, Xi Jinping.

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