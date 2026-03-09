"Diz-se, em tom de graça, que todos os portugueses têm uma fotografia com o Presidente da República": o discurso de Aguiar-Branco na íntegra

Foi um dos grandes momentos da tomada de posse de António José Seguro como Presidente da República. José Pedro Aguiar-Branco, presidente da Assembleia, discursou perante os convidados, onde deixou uma mensagem a Marcelo Rebelo de Sousa, que esta segunda-feira cessou funções: "Diz-se, em tom de graça, que todos os portugueses têm uma fotografia com o Presidente da República. Teme-se que seja verdade. Marcelo foi mais amado pelo país real do que pelo político".

