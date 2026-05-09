"Discurso para consumo interno, curto e focado nos cortes para o TikTok": a análise às palavras de Putin no Dia da Vitória
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 56 min
O discurso de Vladimir Putin nas celebrações do Dia da Vitória foi curto e virado para dentro, apenas com uma curta referência aos combatentes da "Operação Militar Especial". O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes acredita que este discurso foi diferente do do ano anterior, com o presidente russo a focar-se no público interno.