Discurso de Trump sobre o Irão "foi um punhado cheio de nada" e contou com "alguns momentos de plágio"
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
2 abr, 19:48
Antes do discurso da última madrugada, Tiago André Lopes, comentador da CNN Portugal, analisou a intervenção de Trump ao país a 28 de fevereiro e considera que “houve instâncias de plágio direto”