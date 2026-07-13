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Diretores de escolas acreditam nas “garantias” de Fernando Alexandre, não querem os alunos a “ser prejudicados” e dizem-se “agradados com a celeridade” do processo digital de classificação das provas

Há 1h e 7min

Carlos Louro, presidente interino da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, afirmou esta segunda-feira, após uma reunião no Ministério da Educação, ter recebido de Fernando Alexandre a “garantia” de que o novo calendário dos exames nacionais será “totalmente cumprido”. O dirigente disse ainda ter ouvido do ministro que “ocorreram situações que não deviam ter ocorrido” e que estão agora a ser “corrigidas”.

As falhas técnicas no processo de digitalização e distribuição das provas atrasaram a classificação dos exames nacionais e levaram o Governo a adiar para 17 de julho a afixação das pautas e para 20 a 24 de julho a segunda fase. Fernando Alexandre, que inicialmente assegurou que o processo decorria dentro dos prazos, pediu entretanto desculpa aos professores e anunciou esta segunda-feira que mais de 92% das provas estavam corrigidas. O ministro será ouvido no Parlamento sobre os problemas registados.

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