Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Diretor da AIE fez uma declaração "totalmente irresponsável" e "abusou da sua autoridade" para "lançar um boato" sobre a escassez de combustíveis

Há 1h e 8min

Pedro Castro, especialista em aviação, defende que Fatih Birol “abusou da sua autoridade e do lugar que a sua voz tem nos meios de comunicação social para lançar um boato”. A reação surge depois de o diretor da Agência Internacional de Energia ter alertado, numa entrevista, que a Europa tem “talvez mais seis semanas de combustível para aviões”.

Comentadores

01:23

"Não acredito que a descida dos combustíveis na segunda-feira já reflita a reabertura do Estreito de Ormuz"

Há 2 min
02:50
opinião
José Tomaz Castello Branco

Abertura do Estreito de Ormuz é "surpreendente", sobretudo numa altura em que "há um concurso entre Trump e o MNE iraniano"

Há 30 min
05:24
opinião
Jorge Saramago

Negociações entre EUA e Irão "vão acontecer sob ameaça e coação militar"

Há 31 min
03:07

Estreito de Ormuz "ainda não está completamente liberto", mas "já permite alguma passagem"

Há 31 min
02:51

Há uma exigência que os EUA "não vão abdicar" nas negociações com o Irão

Há 32 min
03:28
opinião
Daniela Melo

Trump "tem-se mostrado muito mais positivo do que é normal sobre a possibilidade de concluir o conflito no Irão"

Há 33 min
Mais Comentadores

Mais Vistos

01:18:27

O debate entre Pacheco Pereira e André Ventura na íntegra

13 abr, 23:46
01:45

Tentou roubar um relógio de luxo em plena luz do dia no centro de Lisboa - foi perseguido, apanhado e há imagens

15 abr, 13:48
04:42

A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica

6 abr, 20:40
04:20
opinião
Tiago André Lopes

"Nos últimos dias, toda a gente está a ir ou a caminho da China"

Ontem às 11:59
11:01
opinião
Jorge Silva Carvalho

Empresas portuguesas de drones na mira da Rússia. "Pode ser visto como uma lista de alvos"

Hoje às 00:21
03:06

Falta de jet fuel. "É completamente absurdo alguém dizer que, num território como a Europa, vai acontecer uma catástrofe"

Ontem às 23:16
04:36
opinião
Ricardo Monteiro

"Donald Trump conseguiu transformar a maior potência militar do mundo num tigre de papel"

8 abr, 17:58
05:26

Licença de habitabilidade é obrigatória na compra de uma casa? Quais os riscos para quem compra um imóvel sem licença? Saiba os cuidados a ter

15 abr, 09:45
00:49

Ventura faz considerações sobre a beleza física de Montenegro

15 abr, 17:29
08:26
opinião
Tiago André Lopes

"Os vizinhos do Irão estão neste momento em modo todos contra todos"

15 abr, 23:19
03:30

"Dar o benefício da dúvida a Donald Trump depois de todos os comentários a todos os níveis não faz muito sentido"

Ontem às 20:35
06:45
opinião
José Correia Guedes

Previsão da AIE em relação à falta de jet fuel é "alarmista"

Ontem às 22:40