Diretor da AIE fez uma declaração "totalmente irresponsável" e "abusou da sua autoridade" para "lançar um boato" sobre a escassez de combustíveis

Há 1h e 8min

Pedro Castro, especialista em aviação, defende que Fatih Birol “abusou da sua autoridade e do lugar que a sua voz tem nos meios de comunicação social para lançar um boato”. A reação surge depois de o diretor da Agência Internacional de Energia ter alertado, numa entrevista, que a Europa tem “talvez mais seis semanas de combustível para aviões”.