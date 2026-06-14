Diogo Jota e "Last dance" de Ronaldo: há uma "soma de fatores" que faz com que os amantes de futebol queiram ver a seleção vencer o Mundial

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Pedro Rosmaninho
Nasceu em Évora. Na TVI desde 2007.

Actualmente editor adjunto na editoria de desporto.

Licenciado em comunicação social e cultural pela Universidade Católica.

Frequentou o CENJOR em 2004 onde concluiu o ateliê de jornalismo televisivo.
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