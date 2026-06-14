Diogo Jota e "Last dance" de Ronaldo: há uma "soma de fatores" que faz com que os amantes de futebol queiram ver a seleção vencer o Mundial
Nasceu em Évora. Na TVI desde 2007.
Actualmente editor adjunto na editoria de desporto.
Licenciado em comunicação social e cultural pela Universidade Católica.
Frequentou o CENJOR em 2004 onde concluiu o ateliê de jornalismo televisivo.
Actualmente editor adjunto na editoria de desporto.
Licenciado em comunicação social e cultural pela Universidade Católica.
Frequentou o CENJOR em 2004 onde concluiu o ateliê de jornalismo televisivo.
Há 1h e 29min
Pedro Rosmaninho, editor-adjunto de Desporto da CNN Portugal, analisa as expetativas em torno do desempenho da seleção portuguesa no Mundial 2026.