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Dinâmica de guerra deverá "intensificar-se" a partir de setembro porque "pode ter um efeito eleitoral positivo"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 41 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa o que está em causa nas eleições legislativas em Israel, marcadas para o final de outubro.

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