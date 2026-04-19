Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

"Dificuldade em perceber o que se passa prende-se com a má gestão dos norte-americanos" do Estreito de Ormuz
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Hoje às 10:28

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa o novo encerramento do Estreito de Ormuz e a troca de ameaças entre o Irão e os EUA

Comentadores

04:15
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Temos aqui um conjunto de mensagens contraditórias" sobre o Estreito de Ormuz

Hoje às 10:36
02:04
opinião
Tiago André Lopes

"Dificuldade em perceber o que se passa prende-se com a má gestão dos norte-americanos" do Estreito de Ormuz

Hoje às 10:28
09:00
opinião
Sónia Sénica

"Este ciclo vicioso acaba por ditar muito daquilo que é este conflito, este é o conflito do Estreito de Ormuz!

Ontem às 12:26
04:43
opinião
Helena Ferro de Gouveia

"Este encerramento do Estreito de Ormuz era de alguma forma esperado"

Ontem às 11:45
03:42
opinião
Miguel Baumgartner

"Os Estados Unidos estão com muito pouca paciência para este vai-e-vem do Irão"

Ontem às 11:42
07:19
opinião
João Rodrigues dos Santos

"EUA vão altamente fragilizados e o Irão vai altamente empoderado" para a próxima ronda de negociações

Ontem às 11:27
Mais Comentadores

Mais Vistos

17:56

Para Agostinho Costa, Trump "manipulou os mercados" para baixar o preço do petróleo e segunda-feira "vai haver lucros de milhões" para muita gente

Ontem às 22:38
44:58
opinião
Agostinho Costa

"Israel está a ter uma surpresa muito amarga. Guerra com o Líbano mudou completamente"

17 abr, 18:58
01:18:27

O debate entre Pacheco Pereira e André Ventura na íntegra

13 abr, 23:46
01:23

Entraram armados num banco, fizeram 25 reféns e fugiram pelos esgotos sem deixar rasto. Aconteceu em Nápoles

17 abr, 21:43
04:42

A "bomba" que ninguém esperava: Mourinho "está a ser aconselhado" por Jorge Mendes a não continuar no Benfica

6 abr, 20:40
01:36

Polígrafo. Combustível low-cost é mais barato porque não cumpre normas portuguesas?

17 abr, 22:14
03:29
opinião
Agostinho Costa

Nova ronda de negociações "poderá servir como uma manobra para que os EUA ganhem tempo para fazerem uma ação decisiva sobre o Irão"

17 abr, 22:59
13:03

"Na guerra do Irão, infelizmente, estamos a discutir quem é que foi mais homem e mais viril. E isto é uma tragédia"

Ontem às 21:58
20:48

"Os populistas que se tentam apropriar do nome de Jesus são aqueles que menos cumprem"

Ontem às 21:19
50:18
opinião
Anselmo Crespo

Trump: um caso psiquiátrico

Ontem às 08:06
02:28

As imagens da captura de um lobo que esteve nove dias desaparecido na Coreia do Sul

17 abr, 12:16
00:56

"Pesadas baixas": Irão insiste que destruiu armazém de armas ucraniano no Dubai. Mas Kiev continua a negar

29 mar, 10:23