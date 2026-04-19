"Dificuldade em perceber o que se passa prende-se com a má gestão dos norte-americanos" do Estreito de Ormuz

Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)

Hoje às 10:28

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes analisa o novo encerramento do Estreito de Ormuz e a troca de ameaças entre o Irão e os EUA